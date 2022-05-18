Жозеп Боррель: ЕС приложит все усилия для мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

«Если бы между Азербайджаном и Арменией было достигнуто мирное соглашение, мы бы действительно высоко это оценили». Как передает АПА, об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что Европейский Союз находится в контакте с обеими сторонами для достижения соглашения с доброй волей и добрыми намерениями.

«Мы еще далеки от этого. Но если это произойдет, ЕС приложит все усилия для содействия заключению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией», - подчеркнул Жозеп Боррель.