Немецкий «Айнтрахт» выиграл футбольную Лигу Европы

В Севилье состоялся финальный матч Лиги Европы.

Встречались немецкий «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс». Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1. На 57-й минуте Джо Арибо, воспользовавшись ошибками футболистов из Франкфурта, вывел шотландцев вперед. «Айнтрахт» отыгрался на 69-й минуте благодаря голу Рафаэля Сантоса Борре.

Все решалось в серии пенальти, где точнее оказались футболисты «Айнтрахта» - 5:4.

Франкфуртский клуб заработал право сыграть в следующем сезоне в групповом турнире Лиги чемпионов.