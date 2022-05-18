Ильхам Алиев: У нас очень небольшой внешний долг

В целом, диверсификация экономики Азербайджана является нашим основным приоритетом. Разумеется, энергетический сектор традиционно являлся ведущим сектором нашей экономики, и это будет продолжаться. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе выступления на азербайджано-литовском бизнес-форуме в Центре Гейдара Алиева в Баку.

"В частности, мы завершили строительство Южного газового коридора, который начиная с января 2021 года впервые транспортирует азербайджанский газ в различные пункты, включая Европейский Союз - системы интегрированных многочисленных трубопроводов протяженностью 3500 километров. Конечно, развитие нефтяного сектора, являющегося традиционной отраслью нашей экономики, продолжает играть важную роль для местных целей и энергетической безопасности многих стран.

Вместе с тем, диверсификация является нашей основной целью, потому что мы понимаем, что без диверсификации наши планы по созданию устойчивой экономики не будут выполнены. Здесь мы видим хорошие результаты. Могу вам сказать, что итоги четырех месяцев этого года в целом перспективны. Наша экономика выросла на 7,2 процента. Учитывая постпандемийный период, это очень хорошая цифра. Что касается ненефтяного сектора, то цифры более высокие, рост здесь составил 11,4 процента. У нас очень небольшой внешний долг – в объеме всего лишь 12,5 процента валового внутреннего продукта. Цель – снизить его до 10 процентов валового внутреннего продукта" , - сказал глава государства.