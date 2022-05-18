Ильхам Алиев о новом соглашении с Евросоюзом

"Хочу сказать несколько слов о нашем сотрудничестве с Европейским Союзом. Европейский Союз - наш основной торговый партнер, так будет и впредь. Мы находимся на заключительной стадии переговоров с Европейским Союзом по новому соглашению. Конечно, сотрудничество с членами Европейского Союза, в частности, с Литвой, представляет для нас стратегическое значение. Рад, что это сотрудничество успешно развивается". Об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе выступления на азербайджано-литовском бизнес-форуме в Центре Гейдара Алиева в Баку.

"Что касается нашей двусторонней торговой и экономической повестки дня, считаю весьма положительным тот факт, что наши экономики не конкурируют друг с другом. Они расположены в различных частях Евразии. Таким образом, мы совместными усилиями и проектами, предоставляя больше информации можем наладить сотрудничество. Считаю, что одно из преимуществ проводимого сегодня бизнес-форума заключается в демонстрации возможностей, бизнес-среды, правил, налогов, инвестиционных возможностей и других вопросов. Уверен, что бизнес-делегации обеих стран не упустят этой возможности", - сказал глава государства.