21 марта пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 132 человека, потерпел крушение при выполнении рейса из города Куньмин (юго-западная провинция Юньнань) в Гуанчжоу (южная провинция Гуандун). Все пассажиры и экипаж погибли. Достаточно новый самолет, находившийся в эксплуатации с 2015 года, неожиданно нырнул носом с почти девятикилометровой высоты и разбился в горной местности на территории городского округа Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. Чтобы выяснить причины, «черный ящик» был отправлен в Соединенные Штаты, где им занялись специалисты по авиационным происшествиям и представители производителя – компании «Боинг».

Сенсационная информация, опубликованная The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в следственной группе, была тут же заблокирована на всех китайских интернет-ресурсах. Цензурируются все посты и комментарии, в которых встречается номер рейса MU5375.

Авиакатастрофа, в которой погибло столько людей, была крупнейшей за последние три десятка лет китайской гражданской авиации, и так или иначе бросала тень на ее репутацию как исключительно безопасного вида пассажирского транспорта. К тому же никогда нельзя изначально исключать террористический след в такого рода событиях. Отсюда понятно внимание китайских властей к расследованию, которое сопровождается желанием информацию ограничить.

Выводы, к которым пришла следственная группа, вряд ли обрадуют Пекин. В самом Китае не обнаружили проблем с эксплуатацией машины или роковых ошибок в действиях диспетчеров, обеспечивавших полет с земли. На борту не было опасных грузов и веществ, а погода была вполне штатной. Авиационная администрация Китая еще в апреле пришла к заключению, что никаких отступлений от нормы ни по одной их этих позиций не было. В некотором смысле властям было бы легче, если бы причина крылась в технической неисправности самолета. Это ударило бы по компании-производителю, привело бы к приостановке полетов Boeing 737-800 до устранения ошибок в конструкции, способных фатальным образом повлиять на работу самолета, но китайская сторона оказалась бы невиноватой.

Так вот, анализ данных «черного ящика» и прочих параметров работы самолета показал, что кто-то, либо пилот, либо человек, проникший каким-то образом в кабину, сознательно направил машину вниз, в землю. Кто именно это сделал и по каким причинам – выяснение этого вопроса отныне станет тяжелой головной болью ответственных китайских лиц. У них с безопасностью, выходит, серьезные проблемы.

Самый известный случай сознательного самоубийства пилота вместе с самолетом произошел 24 марта 2015 года во Франции. Авиалайнер Airbus A320-211 авиакомпании Germanwings при выполнении пассажирского рейса 4U9525 по маршруту Барселона—Дюссельдорф с 144 пассажирами и 6 членами экипажа внезапно перешёл в быстрое снижение и ещё через 10 минут врезался в горный склон в Альпах. Расследование установило, что самолет разбился по умышленной воле второго пилота Андреаса Лубица, страдавшего от депрессии.