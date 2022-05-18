Агенты ФБР хотели угнать яхту Керимова в США

Агенты американского Федерального бюро расследований хотели вывести яхту Amadea, принадлежащую российскому олигарху-миллиардеру дагестанского происхождения Сулейману Керимову, из территориальных вод Фиджи в США. Однако капитан корабля и адвокат владельца яхты сумели добиться судебного решения оставить судно у берегов Фиджи.

Амадеа покинула побережье Мексики в конце марта после того, как США ввели санкции против Сулеймана Керимова. Экипаж яхты взял курс на Владивосток. Но когда в середине апреля яхта приблизилась к побережью Фиджи, она по требованию США была арестована.

Отметим, что по документам яхта принадлежит компании российского олигарха Эдуарда Худайнатова. Но ФБР утверждает, что Худайнатов – всего лишь бенефициар Керимова и что перерегистрация яхты на его имя была сделана для того, чтобы избежать санкций.

Тем не менее, адвокату Керимова удалось предотвратить «захват» судна агентами ФБР. На следующий день, 6 мая, суд разрешил временно оставить Амадеа в порту Лаутока, Фиджи.

Однако еще до этого решения, 5 мая, агенты ФБР внезапно забрались на борт яхты, проверили все бортовые компьютеры и допросили членов экипажа. Полученная ими информация доказывает, что владельцем судна стоимостью 300 миллионов долларов является Сулейман Керимов.