Агенты ФБР хотели угнать яхту Керимова в США
Агенты американского Федерального бюро расследований хотели вывести яхту Amadea, принадлежащую российскому олигарху-миллиардеру дагестанского происхождения Сулейману Керимову, из территориальных вод Фиджи в США. Однако капитан корабля и адвокат владельца яхты сумели добиться судебного решения оставить судно у берегов Фиджи.
Документы, полученные телекомпанией CBS News, раскрывают новые подробности того, как агенты ФБР пытались «захватить» супер яхту близкого к Кремлю российского олигарха.
Амадеа покинула побережье Мексики в конце марта после того, как США ввели санкции против Сулеймана Керимова. Экипаж яхты взял курс на Владивосток. Но когда в середине апреля яхта приблизилась к побережью Фиджи, она по требованию США была арестована.
Отметим, что по документам яхта принадлежит компании российского олигарха Эдуарда Худайнатова. Но ФБР утверждает, что Худайнатов – всего лишь бенефициар Керимова и что перерегистрация яхты на его имя была сделана для того, чтобы избежать санкций.
Тем не менее, адвокату Керимова удалось предотвратить «захват» судна агентами ФБР. На следующий день, 6 мая, суд разрешил временно оставить Амадеа в порту Лаутока, Фиджи.
Однако еще до этого решения, 5 мая, агенты ФБР внезапно забрались на борт яхты, проверили все бортовые компьютеры и допросили членов экипажа. Полученная ими информация доказывает, что владельцем судна стоимостью 300 миллионов долларов является Сулейман Керимов.
Отметим, что на имя Эдуарда Худайнатова, помимо яхты Amadea, записана еще и роскошная яхта «Шахерезада» стоимостью 700 миллионов долларов, захваченная недавно у берегов Италии. По информации CBS News, владельцем яхты считается президент России Владимир Путин.
«Худайнатов — второсортный олигарх, - написал агент ФБР в ордере на арест судна. - У него недостаточно ресурсов, чтобы купить две яхты стоимостью более миллиарда долларов и финансировать их содержание».
Сообщается, что в апреле агенты ФБР допросили членов экипажа Amadea и получили подтверждение, что настоящим владельцем является Керимов. По словам членов экипажа, яхтой часто пользовались члены его семьи. В частности, в феврале на ней совершили путешествие на Карибские острова дети и внуки российского миллиардера. Один из членов экипажа сообщил агентам ФБР, что корабль был передан Худайнатову в 2021 году в рамках «секретной сделки».
Файзал Ханифф, адвокат Сулейманова, обвинил правительство США в «ужасном поведении» на борту корабля. Он утверждает, что правоохранительные органы угрожали членам экипажа отказать в предоставлении виз и «предлагали взятки», чтобы заставить их согласиться провести яхту через Тихий океан.
Согласно письменным показаниям агентов ФБР, правоохранительные органы Фиджи обыскали компьютеры корабля и просмотрели электронные письма членов экипажа, среди которых нашли только одно, в котором упоминался Худайнатов.
В то же время в компьютерах было обнаружено сразу несколько электронных писем о поездках семьи Керимова в январе и феврале, в том числе, о прививках, тестах на COVID и паспортах. В электронном письме старшей стюардессы яхты, направленном капитану судна, детально описаны «предпочтения каждого гостя из февральской поездки».
В электронных письмах имена членов семьи Каримовых были зашифрованы. Сам Каримов имеет код «G0», его жена - «G1», дочь - «G2», сын - «G3». В одном из писем членам экипажа предписывается приобрести для G0 «самый быстрый гидроцикл».
Адвокат Файзал Ханифф подал апелляцию на решение о конфискации яхты Соединенными Штатами, которую сегодня должен рассмотреть суд Фиджи.