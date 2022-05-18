В России обвинили Украину в обстреле Курской области: есть погибший

В результате обстрела спиртзавода в российском селе Теткино погиб водитель грузового автомобиля, который привез на предприятие сырье, сообщил губернатор граничащей с Украиной Курской области Роман Старовойт.

«Противник нанес несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые. Им оказывается первая помощь, - написал Старовойт в своем телеграм-канале. - Сейчас в поселке ликвидируют возгорания. Пострадало несколько домов. Сообщают также о неразорвавшихся снарядах».

В последние дни Старовойт несколько раз сообщал об обстрелах Теткино и других приграничных населенных пунктах со стороны Украины. Теткино находится недалеко от границы с Сумской областью Украины.

Русская служба BBC отмечает, что в среду вечером глава администрации Сумской области Украины Дмитрий Живицкий заявил, что по расположенному недалеко от Теткино району около украинского города Белополье с территории России примерно в 22:00 велся обстрел из самоходных артиллерийских установок и стрелкового оружия. По словам Живицкого, он «продолжался почти полчаса». Живицкий утверждает, обстрелы со стороны России в этот вечер шли вдоль всей границы Сумской области.