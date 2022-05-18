В ООН призвали Путина деблокировать порты

На долю Украины приходится около 10% поставок всей мировой пшеницы, однако с началом войны Россия заблокировала ключевые украинские порты в Черном море, через которые осуществляется транспортировка. В хранилищах Одессы и других городов экспорта на Запад ждут сотни тысяч тонн зерна, пишет Русская служба BBC.

«Необходимо открыть эти порты как можно скорее, потому что речь идет не только об Украине, но и о самых нуждающихся по всему миру, которые в этот самый момент находятся на грани голода, - сказал глава Продовольственной программы ООН Дэвид Бисли на экстренной встрече по вопросам продовольственной безопасности в Нью-Йорке. - Я призываю президента Путина открыть порты, если у него есть сердце».

Генсек ООН Антониу Гутерриш в свою очередь заявил, что мир ожидают годы массового голода, если сложившаяся ситуация не будет разрешена. По его словам, он проводит экстренные переговоры с представителями России, Украины, Турции, США и Евросоюза, но, судя по всему, быстрого решения не будет.