Фархад Мамедов, автор haqqin.az 09:29

Группы армянских оппозиционеров второй день подряд используют «новую тактику» протестного движения, направленного на свержение премьер-министра Никола Пашиняна, который имел неосторожность заявить с трибуны парламента, что в карабахском вопросе необходимо «снизить планку». Накануне, когда большинство жителей армянской столицы спешили на работу, протестующие предприняли несколько попыток парализовать движение на улицах Еревана, но натолкнулись на жесткое противодействие со стороны полиции. «Красные береты» - спецподразделение армянской полиции, задержало более 400 протестующих, а сегодня уже к полудню их число превысило 350 человек. По утверждениям активистов оппозиции, задержанных так много, что полицейские «обезьянники» забиты до отказа.

Как известно, акции протеста в Армении, организованные сторонниками бывших президентов Сержа Саргсяна, Роберта Кочаряна, а также другими оппозиционными группами, продолжаются почти месяц. Пока дела у реваншистов идут не очень – придать протестам по-настоящему массовый характер и вывести на улицы сотни тысяч демонстрантов их лидерам пока не удается. А первые же попытки сторонников реванша дезорганизовать нормальное функционирование армянской столицы натолкнулись на предельно жесткое противодействие полиции, которая, особо не церемонясь, заталкивала в автозаки наиболее агрессивных демонстрантов и отвозила их «для разбора» в участки. В результате реваншисты обновили тактику и решили «парализовать город», перекрыв улицы Еревана. Правозащитник Роберт Айрапетян и депутат фракции «Армения» Элинар Варданян побывали в отделении полиции Эребуни, где им дали возможность поговорить с задержанными. «Практически у всех наблюдаются телесные травмы», - сообщил журналистам Айрапетян, добавив, что к участку на его глазах подъехала карета «Скорой помощи». По сообщениям армянских СМИ, в первой половине дня группа сторонников оппозиции пыталась парализовать движение поездов в ереванском метро, однако дежуривший здесь наряд «красных беретов» моментально скрутил бунтовщиков. Сторонники оппозиции утверждают, что рядовые полицейские ведут себя с протестующими сдержанно и к рукоприкладству не прибегают. А вот «красные береты», которые, по некоторым данным, являются на самом деле телохранителями олигархов, поддерживающих Пашиняна, а также бойцами спецгрупп, обученных разгону митингов и для камуфляжа одетых в полицейскую форму, проявляют особую безжалостность.

После уличных столкновений с силами правопорядка оппозиция собралась во второй половине дня на площади Франции, где провела «информационный митинг». С его трибуны к сторонникам обратился бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидер партии «Ватан» Артур Ванецян: «Полиция сегодня применила более грубую силу. Но это никого не испугало, наоборот, мы стали еще сильнее. Дорогие соотечественники, которые по каким-то причинам не смогли принять участие в утренних акциях неповиновения, следите за прямыми эфирами и присоединяйтесь к нам. Участие каждого из вам очень важно для нашего общего дела. Обращаюсь и к нашим друзьям, которые находятся сейчас за решеткой полицейских отделений: я знаю, вы ждете, когда вас отпустят, чтобы присоединиться к нам. Держитесь, не болейте. Все будет хорошо!..» Следует отметить, что на акции протеста с требованиями отставки Никола Пашиняна вышли не только оппозиционеры-реваншисты, но и родители армянских солдат, погибших в 44-дневной карабахской войне. Один из них, Гарик Галеян, который вместе с единомышленниками обвиняет Пашиняна в гибели своих детей и требует суда над премьер-министром, был задержан сегодня военной полицией и доставлен на допрос. После чего родители погибших солдат собрались перед зданием Следственного комитета, где допрашивали Галеяна, и потребовали немедленно его отпустить, угрожая в противном случае взять здание штурмом. К демонстрантам вышел Рафаэль Варданян, начальник отдела криминалистики Следственного комитета, который сообщил, что Галеян задержан «за невыполнение требований высокопоставленного сотрудника полиции», добавив, что у задержанного есть адвокаты, которые могут представить суду свои доводы, если они будут недовольны решением об аресте.