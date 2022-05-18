Китай предупредил США из-за Тайваня

Китай будет «решительно защищать» свой суверенитет и национальные интересы от вмешательства США, заявил глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи во время телефонной беседы с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как сообщает пресс-служба МИД КНР, Ян Цзечи отметил, что в течение «определенного периода времени» США «предприняли ряд неверных действий и заявлений, вмешиваясь во внутренние дела Китая и нанося ущерб интересам Китая».

По его словам, Китай «примет решительные меры для защиты своего суверенитета и интересов безопасности».

Китайский дипломат подчеркнул, что «самым важным, чувствительным и ключевым» в китайско-американских отношениях является вопрос Тайваня, и если США «продолжат идти по неверному пути», это неизбежно приведет к «опасной ситуации». Ян Цзечи призвал американские власти «строго соблюдать свои обязательства и соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике».