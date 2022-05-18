Космические цены на аренду недвижимости у Каспия. В чем причина?

В результате стоимость аренды загородных домов в окрестностях Баку достигла максимального за последние несколько лет уровня. Сейчас у моря практически невозможно найти дома дешевле, чем за тысячу манатов в месяц. На рекламных сайтах можно найти предложения об аренде загородных домов в поселках вокруг Баку за 300-500 манатов в сутки. Самые высокие цены летнее жилье наблюдаются в Шувелане, Мардакянах и Бильгя.

Эксперты по недвижимости называют несколько причин. Во-первых, сухопутные границы Азербайджана до сих пор закрыты, а это значит, что выехать наземным транспортом на предстоящие летние каникулы в соседние Грузию и Турцию будет невозможно. Во-вторых, проживающие в Украине обеспеченные азербайджанцы все чаще перевозят свои семьи на родину. В-третьих, растет число российских туристов, которые из-за санкций не могут выехать на отдых в Европу.

Цены на аренду вилл и коттеджей в прибрежных районах Баку не просто резко возросли, они дошли до астрономических значений.

Опрошенные haqqin.az агенты по недвижимости говорят, что наблюдается повышенный спрос на коттеджи с ежемесячной арендной платой в 2-3 тысячи манатов, к ним уже поступают заказы на июль-август. Сказался и тот факт, что украинцы, в основном, предпочитают арендовать частные дома. Один из продавцов жилья сказал, что заказы поступают и из России, но ценами на аренду интересуются, в основном, не русские, а живущие в РФ азербайджанцы.

Рамиль Османлы, директор Экспертного центра недвижимости, сказал, что аренда загородных домов на летний период стала в последние годы прибыльным бизнесом.

«Цены на загородные дома растут обычно каждое лето, - отметил эксперт. – После пандемии эта тенденция укрепилась еще больше. Причем в Азербайджане подход людей к этому вопросу основан не на экономике, а на каких-то психологических факторах».

Османлы подчеркнул, что сам по себе эффект вышеперечисленных факторов незначителен, поскольку предложений на рынке вполне достаточно. Кроме того, зачастую один дом арендуют сразу несколько семей.

Еще один эксперт по недвижимости, Эльнур Фарзалиев, сообщил, что спрос на арендное жилье растет в большинстве туристических зон страны. Арендная плата домов в Габале, Исмаиллы, Губе, Гусаре, а также в южном регионе возросла почти вдвое. Дома, которые раньше сдавали за 20-50 манатов в сутки теперь предлагаются за 80-100 манатов. В районах, близких к морю, таких, например, как Набрань, уже трудно найти жилье дешевле 150 манатов в сутки. Хотя до пандемии в этих районах можно было всего за 50 манатов снять дом из двух комнат со средним ремонтом.

Эксперты считают, что растущая популярность внутреннего туризма еще больше увеличит спрос на аренду жилья для летнего отдыха, а это значит, что рост цен продолжится.