В нескольких районах Азербайджана ограничат подачу газа

В связи с плановыми ремонтными работами в системе газснабжения, принадлежащей управлению «Газэкспорт», с утра 19 мая и до завершения работ будет приостановлена подача газа в некоторые районы Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе ПО «Азеригаз».

Согласно сообщению, во время ремонтных работ в газоснабжении 17 сел Билясуварского района, 55 сел Балакенского района, включая город Балакен, а также города Шамкир, двух поселков и 12 сел Шамкирского района возникнут перебои в подаче газа.