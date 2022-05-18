Поножовщина между школьниками в Баку: ранен восьмиклассник

В поселке Бина ученик 9-го класса школы №218 ранил ножом восьмиклассника той же школы, сообщает haqqin.az.

Инцидент произошел в школьном туалете. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, его состояние оценивается как хорошее.

В школе заявили, что ученику 9-го класса в тот день были сделаны замечания за нарушение правил внутреннего распорядка, так как он вошел в класс через окно, а не через дверь. «Об этом ученике и ранее сообщали в полицию, так как он не посещает занятия. В тот день, по словам учеников, дети шутили между собой, и в это время ученику 8-го класса по неосторожности нанесли ранения в руку и бедро режущим инструментом. Несмотря на это, полиция была проинформирована о случившемся», - сообщили в школе.

Девятиклассник дал объяснения, в настоящее время проводится расследование. Он продолжает посещать учебное заведение.