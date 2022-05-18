Анкара сохранит нейтральную позицию в отношениях с Россией и Украиной, пишет РИА Новости со ссылкой на статью обозревателя Харуна Карчика в статье для National Interest.

По его словам, российские поставки на 45% обеспечивают страну газом, на 17% – нефтью, и на 70% – пшеницей. В то же время, отмечает публицист, «Росатом» строит первую в Турции атомную электростанцию «Аккую», которая должна начать работу в 2023 году. «Турция не может позволить себе потерять ключевого партнера в то время, как турецкая лира обесценилась на 47% менее чем за год, а инфляция достигла высочайшего уровня за 20 лет», - пояснил Карчик.

Автор отметил, что важную роль для турецкой экономики играет турпоток из России в размере 4,7 млн посетителей в прошлом году, что составляет 19% от общего числа путешественников.