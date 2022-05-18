Анкара прежде всего: как Турция балансирует между Россией и Украиной The National Interest
Анкара сохранит нейтральную позицию в отношениях с Россией и Украиной, пишет РИА Новости со ссылкой на статью обозревателя Харуна Карчика в статье для National Interest.
По его словам, российские поставки на 45% обеспечивают страну газом, на 17% – нефтью, и на 70% – пшеницей. В то же время, отмечает публицист, «Росатом» строит первую в Турции атомную электростанцию «Аккую», которая должна начать работу в 2023 году. «Турция не может позволить себе потерять ключевого партнера в то время, как турецкая лира обесценилась на 47% менее чем за год, а инфляция достигла высочайшего уровня за 20 лет», - пояснил Карчик.
Автор отметил, что важную роль для турецкой экономики играет турпоток из России в размере 4,7 млн посетителей в прошлом году, что составляет 19% от общего числа путешественников.
Автор подчеркнул, что Украина также имеет важное значение для Турции. Торговля между двумя странами, а также инвестиции растут. По состоянию на 2021 год Турция была крупнейшим иностранным инвестором в Украине на общую сумму почти $4,5 млрд, при этом в Украине работало более 700 турецких компаний. Кроме того, как отмечает обозреватель, по независимым оценкам, Украина закупила от двадцати до пятидесяти боевых беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства.
Он считает, что по этим причинам Анкара сохранит нейтральную позицию в отношениях с Россией и Украиной. «Турция, скорее всего, продолжит проводить прагматический внешнеполитический курс: ни проукраинский, ни пророссийский, а протурецкий», - добавил обозреватель.