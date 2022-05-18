В Баку журналист попытался покончить с собой, выпив уксусную кислоту

«Журналист Насими Шарафханлы совершил акт попытки суицида, выпив уксусную кислоту. Он был доставлен в отделение токсикологии в критическом состоянии 14 мая». Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Клинического медицинского центра.

В медицинском учреждении отметили, что благодаря усилиям врачей, ему удалось спасти жизнь. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.

Отметим, то Н.Шарафханлы в разное время работал главным редактором газет «Борьба», «Повестка дня», «Новая Республика», а также заместителем главреда газеты «Гражданская солидарность».

Он также был участником второй карабахской войны, награжден медалями «За освобождении Губадлы» и «За освобождение Джабраила».