Сдавшийся в плен заместитель командира украинского полка «Азов» Святослав Паламар («Калина») уже находится в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает издание Readovka со ссылкой на свои источники.

Вчера вечером Святослав Паламар, известный под позывным «Калина», сложил оружие и вышел с территории «Азовстали». Сейчас, по информации издания, заместитель командира полка «Азов» находится в СИЗО в Ростове-на-Дону. В «Азове» Паламар замещал действующего командира Дениса Прокопенко, известного под позывным «Редис».