Гиганты агротехнологий собрались в Баку

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18 мая в Баку стартовала 15-я Азербайджанская международная выставка «Сельское хозяйство» – Caspian Agro, традиционно зарекомендовавшая себя как площадка для обмена опытом, общения и эффективного партнерства между поставщиками сельхозпродукции, производителями, фермерами и государственными органами. В этом году в выставке принимают участие 449 компаний – участниц из 24 стран. Особый интерес у посетителей и гостей вызвала специальная концепция Smart Agro. На выставке представлены сотни экспонатов: фермеров ознакомят с современными агротехническими и агрохимическими средствами по уходу, семенной и рассадной продукцией, кормами и кормовыми добавками, системами орошения, производственными линиями и т.д.

О большом интересе к выставке свидетельствует не только количество стран-участниц, но и присутствие на церемонии открытия официальных лиц. В частности, на церемонии открытия присутствовали министры сельского хозяйства Израиля и Турции, заместитель министра сельского хозяйства Грузии. Во второй день выставки ожидается знакомство с павильонами еще одного гостя высокого уровня. Программа визита премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко, находящегося в эти дни с официальным визитом в Азербайджане, включает посещение Caspian Agro-2022 и ознакомление с аграрными новинками и высокими технологиями. Присутствие таких высокопоставленных гостей среди посетителей одной из первых крупных выставок постпандемического периода – Caspian Agro-2022 является свидетельством как высокого уровня доверия к Азербайджану на международной арене, так и политики страны в сфере сельского хозяйства. Быстрое применение современных технологий в сельскохозяйственном секторе в Азербайджане, большие шаги, предпринятые для цифровизации сельского хозяйства, строительство первых «умных сел» на пространстве СНГ – в нашей стране вызывают большой интерес в мире, и страны-партнеры хотят перенимать и применять данный опыт. Эти взгляды не являются субъективными мыслями автора, те же самые слова были озвучены на международной конференции высокого уровня по сельскому хозяйству в Баку две недели назад генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), руководителями около 15 международных организаций и десятками министров сельского хозяйства. Наблюдения и цифры показывают, что общественный интерес к выставке также высок. В первый день Caspian Agro-2022 стенды, павильоны 449 компаний из 24 стран посетили около 20 тысяч человек. Это мероприятие, получившее статус крупнейшей выставки в Азербайджане, также претендует на то, чтобы опередить другие аналогичные выставки по количеству посетителей.

Устойчивое развитие сельского хозяйства возможно за счет применения передовых технологий Среди других заметных новинок на стенде – беспилотник Agrodron 1 производства азербайджанской компании Idrak Technologies. Agrodron 1 оснащен 16-литровым баком для опрыскивания и 4 камерами. Обладает способностью опрыскать 1 га за 30-35 минут. Еще один инновативный экспонат на стенде Министерства сельского хозяйства – дрон Trinity F90 Plus немецкого производства. Trinity F90 Plus – инновационный беспилотник, который специализируется на мультиспектральных и топографических картах, электронных картах местности и растений, обнаружении вредителей и болезней. Беспилотник помогает уточнить время сбора урожая и максимизировать доход от продукта, определив оптимальное время. Среди инновационных решений машина Robotti, представленная ОАО «Агросервис» на стенде Smart Agro Минсельхоза. Этот агробот – первый в своем роде в регионе, проходит испытания в качестве пилотного проекта лишь в нескольких странах мира. Произведенный датской компанией Agrointelli, Robotti – инновационный агробот, который работает автономно и заменяет трактор без водителя или оператора. Данный агробот оснащен интеллектуальной системой управления, которая позволяет Robotti выполнять работу, выбирая оптимальный маршрут в поле без каких-либо помех. Robotti оснащен специальными измерительными устройствами для обеспечения безопасности. Благодаря этому он также может предотвратить повреждение растений. Агробот более чем в два раза легче трактора при той же производительности, поэтому не уплотняет почву, что в свою очередь дополнительно положительно сказывается на производительности. Инновационная роботизированная техника полностью подходит для работы со стандартными прицепами и агрегатами. Таким образом, мы видим, что Азербайджан и Министерство сельского хозяйства, которое является движущей силой отрасли в стране, заинтересованы в применении инновационных технологий в сельскохозяйственном секторе. Это подтверждают и другие пилотные государственные технологические проекты. Например, проект «Умное село», реализуемый Министерством сельского хозяйства в освобожденном Зангиланском районе, является одним из уникальных в мире. Здесь поставлена цель добиться интенсивного развития сельского хозяйства, увеличения доходов фермеров, экономии земельных и водных ресурсов, обеспечения продовольственной безопасности нашей страны, используя передовые агротехнические достижения. Общепризнанным фактом является то, что интенсивное и устойчивое сельское хозяйство возможно только при применении современных технологий с высокой эффективностью и точностью. С этой точки зрения, мы считаем, что курс министерства обязательно принесет свои плоды. Новый стандарт фруктовых садов Еще одним интересным экспонатом выставки стал комбайн для сбора оливок, произведенный компанией New Holland, известным в мире производителем качественной сельскохозяйственной техники. Уборочная машина для оливок New Holland Braud 9090x – уникальная машина в своем классе в стране. Комбайн оснащен 6-цилиндровым двигателем мощностью 175 л.с., что обеспечивает как повышенную тягу, так и 35%-ную экономию топлива. New Holland Braud 9090x позволяет быстрее и без потерь собирать оливки. Оснащенная технологией GPS специальная система RTK позволяет отображать местность и контролировать линии с помощью монитора IntelliView. Благодаря этому система может измерять ряды, в которых продукт собран. При этом комбайн имеет автоматический механизм взвешивания до и после сбора. Это позволяет измерять и контролировать продуктивность полей. В отличие от прошлых лет, на стенде New Holland представлено большое количество новых моделей тракторов. Представитель компании сообщил, что начиная с этого года тракторы New Holland будут представлены на азербайджанском рынке большим количеством моделей, используемых в крупных, средних и малых фермерских хозяйствах и садах.

Фермеры проявляют интерес к итальянским технологиям Итальянская компания Maschio Gaspardo также принимает участие в выставке. Maschio Gaspardo – компания с очень широким модельным рядом. Следует отметить, что компания завоевала симпатии азербайджанского рынка всеми видами агрегатов, широко используемых в садоводстве. На выставке этого года компания также демонстрирует уникальную на местном рынке инновационный 3,1-тонный умный опрыскиватель Gaspardo Campo 32 с системой GPS и системой слежения за рельефом местности, оснащенный контрольными мониторами. Этот опрыскиватель обеспечивает более эффективное применение пестицидов благодаря специальным механизмам измерения, управления и подушки безопасности, расположенным на гидравлически открывающихся рычагах. Кроме того, мы можем увидеть на стенде пресс-подборщик Maschio Pitagora, который представлен по более доступной цене для поддержки малых и средних фермерских хозяйств. Эта модель пресс-подборщика оснащена третьими дополнительными опорными колесами для усиления рамы и облегчения использования на пересеченной местности. Еще одним преимуществом Pitagora является то, что в этих пресс-подборщиках устранена проблема порчи ил, от которой фермеры страдают больше всего. Специальные защитные болты в этих техниках предотвращают поломку ловушек в случае аварии. Также бренд Maschio Gaspardo представил свои пневматические сеялки точного высева, культиваторы для использования в хлопководстве и другие агрегаты.