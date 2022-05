Гиганты агротехнологий собрались в Баку

Устойчивое развитие сельского хозяйства возможно за счет применения передовых технологий

Среди других заметных новинок на стенде – беспилотник Agrodron 1 производства азербайджанской компании Idrak Technologies. Agrodron 1 оснащен 16-литровым баком для опрыскивания и 4 камерами. Обладает способностью опрыскать 1 га за 30-35 минут.

Еще один инновативный экспонат на стенде Министерства сельского хозяйства – дрон Trinity F90 Plus немецкого производства. Trinity F90 Plus – инновационный беспилотник, который специализируется на мультиспектральных и топографических картах, электронных картах местности и растений, обнаружении вредителей и болезней. Беспилотник помогает уточнить время сбора урожая и максимизировать доход от продукта, определив оптимальное время.

Среди инновационных решений машина Robotti, представленная ОАО «Агросервис» на стенде Smart Agro Минсельхоза. Этот агробот – первый в своем роде в регионе, проходит испытания в качестве пилотного проекта лишь в нескольких странах мира. Произведенный датской компанией Agrointelli, Robotti – инновационный агробот, который работает автономно и заменяет трактор без водителя или оператора. Данный агробот оснащен интеллектуальной системой управления, которая позволяет Robotti выполнять работу, выбирая оптимальный маршрут в поле без каких-либо помех. Robotti оснащен специальными измерительными устройствами для обеспечения безопасности. Благодаря этому он также может предотвратить повреждение растений. Агробот более чем в два раза легче трактора при той же производительности, поэтому не уплотняет почву, что в свою очередь дополнительно положительно сказывается на производительности. Инновационная роботизированная техника полностью подходит для работы со стандартными прицепами и агрегатами.

Таким образом, мы видим, что Азербайджан и Министерство сельского хозяйства, которое является движущей силой отрасли в стране, заинтересованы в применении инновационных технологий в сельскохозяйственном секторе. Это подтверждают и другие пилотные государственные технологические проекты. Например, проект «Умное село», реализуемый Министерством сельского хозяйства в освобожденном Зангиланском районе, является одним из уникальных в мире. Здесь поставлена цель добиться интенсивного развития сельского хозяйства, увеличения доходов фермеров, экономии земельных и водных ресурсов, обеспечения продовольственной безопасности нашей страны, используя передовые агротехнические достижения. Общепризнанным фактом является то, что интенсивное и устойчивое сельское хозяйство возможно только при применении современных технологий с высокой эффективностью и точностью. С этой точки зрения, мы считаем, что курс министерства обязательно принесет свои плоды.

Новый стандарт фруктовых садов

Еще одним интересным экспонатом выставки стал комбайн для сбора оливок, произведенный компанией New Holland, известным в мире производителем качественной сельскохозяйственной техники. Уборочная машина для оливок New Holland Braud 9090x – уникальная машина в своем классе в стране. Комбайн оснащен 6-цилиндровым двигателем мощностью 175 л.с., что обеспечивает как повышенную тягу, так и 35%-ную экономию топлива. New Holland Braud 9090x позволяет быстрее и без потерь собирать оливки. Оснащенная технологией GPS специальная система RTK позволяет отображать местность и контролировать линии с помощью монитора IntelliView. Благодаря этому система может измерять ряды, в которых продукт собран. При этом комбайн имеет автоматический механизм взвешивания до и после сбора. Это позволяет измерять и контролировать продуктивность полей.

В отличие от прошлых лет, на стенде New Holland представлено большое количество новых моделей тракторов. Представитель компании сообщил, что начиная с этого года тракторы New Holland будут представлены на азербайджанском рынке большим количеством моделей, используемых в крупных, средних и малых фермерских хозяйствах и садах.