России некуда девать свой лес. Древесина пошла в Азербайджан

Известно, что лесопромышленники перестраивают логистику в пользу железной дороги. Ранее свыше 50% поставок продукции на Турцию шли через порты Санкт-Петербурга и Краснодарского края. В настоящее время данные потоки переместились на железную дорогу.

Так, в начале мая о намерении поставлять свою продукцию за рубеж через Иран поведали промышленные предприятия Костромской области. А представители ЛПК из Республики Коми рассматривают возможность выхода на рынки Азии по Северному морскому пути через морской порт «Архангельск».

Как сообщает Рослесинфорг, в марте 2022 года значительно возрос объем поставок лесных грузов по железной дороге в Беларусь (в 1,8 раза), Турцию (в 1,6 раза), Азербайджан (на 37%) и Египет (на 23%). Сегодня повышенный спрос на перевозку древесины (пиломатериалов) можно наблюдать почти по всем направлениям, не связанным с пересечением европейских границ.

Что же касается поставок в страны Средиземноморья, то, как сообщает ведомство, они не прекратились окончательно: грузы всё ещё доставляются по морю, но уже не в контейнерах, а в трюмах. С поставками в Китай тоже не все так просто, как хотелось бы: из-за ковидных ограничений на границе скапливается большое количество грузов, из-за чего случаются длительные простои. Отметим, что китайский рынок сбыта и до введения санкций был приоритетным для сибирских и дальневосточных регионов России.