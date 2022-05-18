В Ереване капитан Службы нацбезопасности Армении выбросился из окна и умер

Утром в четверг, 19 мая, в полицию Еревана поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов на Минской улице обнаружено тело мужчины.

Прибывшие на место происшествия полицейские и следователи выяснили, что им оказался 32-летний житель Еревана Мамикон О.

«По предварительным данным, он совершил самоубийство, выпрыгнув из окна квартиры на шестом этаже», - сообщает издание Shamshyan.com.

По сведениям издания, совершивший суицид – капитан, сотрудник Службы национальной безопасности Армении.