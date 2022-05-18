Разведка Британии: После неудач в Украине в российской военной элите начались чистки
Военная разведка Британии опубликовала информацию о ситуации в российском военном руководстве.
В сводке говорится, что в последние недели в России отправлены в отставку несколько военачальников, которые не смогли добиться поставленных результатов на начальных этапах войны. В частности, отмечается, что генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший 1-й гвардейской танковой армией, был отстранен от должности за неспособность захватить Харьков. Вице-адмирал Игорь Осипов, который командовал Черноморским флотом, вероятно, также был отстранен — после затопления крейсера «Москва».
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 May 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 19, 2022
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Согласно информации британской разведки, начальник Генштаба России Валерий Герасимов, возможно, остается на своем посту, но неясно, сохраняет ли он доверие Владимира Путина.
«Многие чиновники, причастные к вторжению, вероятно, будут все больше внимания уделять тому, чтобы избежать личной ответственности за неудачи операции. Это, вероятно, создаст дополнительную нагрузку на централизованную модель управления, так как офицеры все чаще будут стремиться возложить принятие ключевых решений на начальство. В этих условиях России будет трудно вернуть себе инициативу. Власти России официально не подтверждали отставки кого-либо из представителей военного командования», - говорится в сводке.