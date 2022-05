Разведка Британии: После неудач в Украине в российской военной элите начались чистки

Военная разведка Британии опубликовала информацию о ситуации в российском военном руководстве.

В сводке говорится, что в последние недели в России отправлены в отставку несколько военачальников, которые не смогли добиться поставленных результатов на начальных этапах войны. В частности, отмечается, что генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший 1-й гвардейской танковой армией, был отстранен от должности за неспособность захватить Харьков. Вице-адмирал Игорь Осипов, который командовал Черноморским флотом, вероятно, также был отстранен — после затопления крейсера «Москва».

