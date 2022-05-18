Таджикистан развернул российский самолет

Самолет компании «Уральские авиалинии», который должен был выполнить рейс из Москвы в город Куляб в Таджикистане, отказались принимать в пункте назначения, передает «Московский Комсомолец».

По данным сервиса Flightradar24, лайнер экстренно развернули в небе над Пензенской областью.

В свою очередь канал «Авиаторщина» в Telegram отмечает, что воздушное судно развернули в российском небе спустя час после вылета, так как у самолета не оказалось разрешения на прибытие в Таджикистан. Самолет вернулся в аэропорт вылета (Домодедово) и приземлился около часа ночи.

Отмечается, что ранее этот же самолет свободно перемещался между Россией и Таджикистаном. 17 мая он выполнил рейс из Москвы в Куляб, а на следующий день вылетел в обратном направлении.