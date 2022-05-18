Все произошло стремительно – 18 мая таджикские силовики начали и в тот же день все закончили. Как сообщают власти, в скоротечном бою убито восемь боевиков, 11 террористов ранено, задержаны более 70 бандитов. У правительственных сил один офицер погиб, 13 военнослужащих получили тяжелые ранения. Погибли, по разным неофициальным данным, от 7 до 11 гражданских лиц.

Пропагандистское обеспечение операции было стандартным: «Преступники при поддержке международных террористических организаций получили за пределами страны оружие и боеприпасы, а также привлекли иностранных наемников для осуществления террористических актов и других форм провокации». Опять «международные террористические организации», опять «иностранные наемники».

При том, что 17 мая протестующих власти именовали не иначе как «членами организованной преступной группы» – то путь до «террористов» они прошли практически всего за несколько часов. Зато Душанбе теперь есть что говорить международной общественности: «Мы стоим против террористической угрозы, дайте денег!»

А с учетом того, что международная автотрасса Душанбе – Кульма проходит чуть ли не по линии государственной афгано-таджикской границы, то и «международные террористические организации» перестают быть анонимными – это Талибан, кто же еще и какие могут быть у кого-то сомнения.

Но власти Таджикистана могут говорить что угодно – объективным наблюдателям картина совершенно ясна: в преддверии трансферта власти, от отца к сыну, от Рахмона к Рустаму Эмомали, Душанбе проводит массовую зачистку всех, кто может этому помешать. Не останавливаясь ни перед чем и уж тем более – не стесняясь в средствах. Если нужно – протестующие становятся опасными террористами. Если нужно – фабрикуется целый заговор, ведь контртеррористическая операция принесла еще один неожиданный результат: в Согдийской области арестован генерал погранвойск Таджикистана Холбаш Холбашев, выходец из Рушанского района ГБАО.