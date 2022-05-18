Стремительная антитеррористическая операция главная тема
МВД Таджикистана 18 мая сообщило о начале антитеррористической операции в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). Поводом для объявления антитеррористической операции послужила блокада протестующими жителями области трассы Душанбе – Кульма.
Все произошло стремительно – 18 мая таджикские силовики начали и в тот же день все закончили. Как сообщают власти, в скоротечном бою убито восемь боевиков, 11 террористов ранено, задержаны более 70 бандитов. У правительственных сил один офицер погиб, 13 военнослужащих получили тяжелые ранения. Погибли, по разным неофициальным данным, от 7 до 11 гражданских лиц.
Пропагандистское обеспечение операции было стандартным: «Преступники при поддержке международных террористических организаций получили за пределами страны оружие и боеприпасы, а также привлекли иностранных наемников для осуществления террористических актов и других форм провокации». Опять «международные террористические организации», опять «иностранные наемники».
При том, что 17 мая протестующих власти именовали не иначе как «членами организованной преступной группы» – то путь до «террористов» они прошли практически всего за несколько часов. Зато Душанбе теперь есть что говорить международной общественности: «Мы стоим против террористической угрозы, дайте денег!»
А с учетом того, что международная автотрасса Душанбе – Кульма проходит чуть ли не по линии государственной афгано-таджикской границы, то и «международные террористические организации» перестают быть анонимными – это Талибан, кто же еще и какие могут быть у кого-то сомнения.
Но власти Таджикистана могут говорить что угодно – объективным наблюдателям картина совершенно ясна: в преддверии трансферта власти, от отца к сыну, от Рахмона к Рустаму Эмомали, Душанбе проводит массовую зачистку всех, кто может этому помешать. Не останавливаясь ни перед чем и уж тем более – не стесняясь в средствах. Если нужно – протестующие становятся опасными террористами. Если нужно – фабрикуется целый заговор, ведь контртеррористическая операция принесла еще один неожиданный результат: в Согдийской области арестован генерал погранвойск Таджикистана Холбаш Холбашев, выходец из Рушанского района ГБАО.
Известный тем, что в 90-е годы он спас жизнь президента Рахмона во время покушения на него во все том же Рушанском районе, генерал сейчас – просто находка для государственного комитета национальной безопасности Таджикистана. И, как представляется, скоро мы узнаем о «заговоре» среди силовиков, в лояльности которых у Рахмона есть сомнения.
У контртеррористической операции в Горном Бадахшане есть и еще одно измерение. Ни для кого не является большим секретом, что этот регион живет с контрабанды и наркотрафика, поскольку слишком уж он удачно расположен – здесь и граница с Афганистаном, и с Киргизией, и с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая. Как таковой экономики в регионе попросту нет – вот население и зарабатывает таким незатейливым способом.
Но с недавнего времени этот, с позволения сказать, бизнес у них начали отжимать силовики – МВД и погранвойска, ведь все должно быть централизовано, так гораздо проще делать отчисления на самые верха. Вот и еще одна глубинная причина для конфликта. Конфликта, который может взорвать Таджикистан и причинить немало проблем его соседям.
Так что, нынешняя спецоперация – это не конец, а только начало грозных событий в Таджикистане. В Душанбе не умеют управлять и сейчас заняты сохранением режима в неприкосновенности и без изменений. А это всегда заканчивается плохо.