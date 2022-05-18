Трагически погиб директор Мардакянского дендрария

Директор Института дендрологии (Мардакянский дендрарий) Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Тофик Мамедов погиб при трагических обстоятельствах, передает Report.

Отмечается, что утром в четверг, 19 мая, он направился в Хызынский район по работе. Остановив автомобиль на обочине дороги, Т.Мамедов вышел из машины. В это время на автодороге столкнулись два автомобиля, один из которых его сбил.

В 1980-е годы Тофик Мамедов занимал должность заместителя директора Института ботаники НАНА, а с 1996 года назначен директором Института дендрологии.

В 2015 году распоряжением президента Ильхама Алиева Тофик Мамедов был награжден орденом «Шохрат».