Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Директор Института дендрологии (Мардакянский дендрарий) Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Тофик Мамедов погиб при трагических обстоятельствах, передает Report.
Отмечается, что утром в четверг, 19 мая, он направился в Хызынский район по работе. Остановив автомобиль на обочине дороги, Т.Мамедов вышел из машины. В это время на автодороге столкнулись два автомобиля, один из которых его сбил.
В 1980-е годы Тофик Мамедов занимал должность заместителя директора Института ботаники НАНА, а с 1996 года назначен директором Института дендрологии.
В 2015 году распоряжением президента Ильхама Алиева Тофик Мамедов был награжден орденом «Шохрат».