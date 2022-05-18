У Зеленского объяснили, почему военное положение продлят еще на 3 месяца

Военное положение в Украине будет продлено сразу на три месяца, поскольку контрнаступление требует больше времени, чем оборона. Также Рада может в любой момент упразднить военное положение. Об этом представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил во время телемарафона, пишет «Украинская правда».

«С 24 февраля мы уже дважды продолжали военное положение. Сейчас мы понимаем, что враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на временно контролируемых территориях. Переход в контрнаступление – это более сложные задачи, чем оборона. Поэтому должны отдавать себе отчет, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем. Если менее чем за три месяца удастся освободить Украину, то Рада просто отменит военное положение», - отметил Вениславский.

По его словам, есть еще и юридическая составляющая такого решения: «Когда президент вводит правовой режим военного положения, а парламент утверждает, Украина должна информировать ООН об ограничениях конституционных прав и свобод, которые вводятся в условиях военного положения».