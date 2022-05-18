MuğanBank продолжает помогать малоимущим гражданам

ОАО MuğanBank присоединилось к меморандуму по оказанию помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения, осуществляемому по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева в сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана.

Так, MuğanBank продолжает предоставлять бесплатно средства и оборудование малоимущим семьям, ветеранам и участникам войны с особыми потребностями. Среди них есть предприниматели, управляющие игровым салоном, курьеры, музыканты, автоэлектрики и др. Таким образом ОАО MuğanBank поддерживает уязвимые группы населения и создает условия для реализации их желаний.

ОАО MuğanBank начало свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 22 филиала и 10 отделений ОАО MuğanBank оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. Дополнительную информацию об услугах и продуктах MuğanBank можно получить как в информационном центре 933, так и на сайте www.muganbank.az.