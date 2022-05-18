Афганистан задолжал Таджикистану и Узбекистану из-за войны в Украине

Афганистан задолжал более $100 млн за электроэнергию, импортируемую из Таджикистана и Узбекистана, сообщает Tolo news со ссылкой на Министерство энергетики и водных ресурсов Афганистана.

По данным агентства, представитель министерства Ахтар Мохаммад Нусрат отметил, что они готовы платить, но банки в странах Центральной Азии в настоящее время испытывают трудности с переводом денег. «…Мы хотим платить, но проблема в банках», - сказал Ахтар Мохаммад Нусрат.

Издание отмечает, что экс-глава афганской энергетической компании Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) Аманулла Галиб заявил, что Афганистан платит в год около $300 млн странам Центральной Азии за покупку электроэнергии. «Афганистан покупает большую часть своей электроэнергии в Узбекистане. Это около $108 млн в год. Проблема сейчас в оплате счетов», - сказал он, добавив, что война в Украине усложнила банковский процесс для соседних стран.