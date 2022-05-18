России приходится сжигать газ из-за санкций
Российские нефтяные компании попросили увеличить в шесть раз, с пяти до 30-ти процентов, действующие нормативы сжигания попутного газа, чтобы избежать миллиардных штрафов. Об этом со ссылкой на обращение главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина к главе Минприроды Александру Козлову пишет «Коммерсантъ».
Попутный нефтяной газ (ПНГ) получается в процессе добычи нефти, его используют для производства сжиженных углеводородных газов (СУГ). Этот продукт Россия активно экспортировала в Европу, но закрытие границы с Украиной нарушили транзит в Венгрию, Молдову и Румынию, а санкции остановили поставки в Польшу и Прибалтику.
Внутренний рынок не в состоянии переработать все объемы СУГ, поэтому компаниям приходится активно сжигать ПНГ на факелах. Этот процесс приводит к выбросам парниковых газов, поэтому на него установлены строгие нормативы. Но уложиться в них, предупредил Шохин, уже невозможно.
После начала военных действий в Украине стоимость СУГ упала на 40 процентов, а склады начали переполняться. Сверхнормативное сжигание регулируется с помощью штрафов с коэффициентами 25 и 100, а также компенсации вреда атмосфере. Например, за израсходованные таким образом 500 миллионов кубометров газа придется заплатить более 10 миллиардов рублей, а стоимость вреда атмосфере составляет 8 миллиардов.