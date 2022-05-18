России приходится сжигать газ из-за санкций

Российские нефтяные компании попросили увеличить в шесть раз, с пяти до 30-ти процентов, действующие нормативы сжигания попутного газа, чтобы избежать миллиардных штрафов. Об этом со ссылкой на обращение главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина к главе Минприроды Александру Козлову пишет «Коммерсантъ».

Попутный нефтяной газ (ПНГ) получается в процессе добычи нефти, его используют для производства сжиженных углеводородных газов (СУГ). Этот продукт Россия активно экспортировала в Европу, но закрытие границы с Украиной нарушили транзит в Венгрию, Молдову и Румынию, а санкции остановили поставки в Польшу и Прибалтику.