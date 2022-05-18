США не спешат поставлять Украине мощные РСЗО Politico
США не поставляют Украине мощные реактивные системы залпового огня, способные поражать цели на дальнем расстоянии, несмотря на просьбы Киева, рассказали источники издания Politico.
По словам источников издания, Белый дом опасается, что такое оружие будет использовано для нанесения ударов по российской территории, что только расширит и затянет конфликт.
Отмечается, что украинские власти несколько месяцев просили о таком оружии. В частности, президент Владимир Зеленский упомянул о необходимости получения американских систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS во время выступления перед лидерами «Большой семерки» в начале мая. Сейчас в Киеве «нарастает фрустрация» из-за очередных задержек с поставкой оружия, рассказал один из источников Politico.
Источник издания в Белом доме заявил, что Украина и США продолжают обсуждать поставки оружия, но не все виды вооружений можно предоставить быстро.
В течение последних месяцев США негласно предоставили Украине реактивные системы залпового огня советской эпохи со складов союзников, которые все еще используют более старое оружие. Но Киев добивается получения более точных и мощных американских систем, чтобы остановить продвижение России в Донбассе.