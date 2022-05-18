США не поставляют Украине мощные реактивные системы залпового огня, способные поражать цели на дальнем расстоянии, несмотря на просьбы Киева, рассказали источники издания Politico.

По словам источников издания, Белый дом опасается, что такое оружие будет использовано для нанесения ударов по российской территории, что только расширит и затянет конфликт.

Отмечается, что украинские власти несколько месяцев просили о таком оружии. В частности, президент Владимир Зеленский упомянул о необходимости получения американских систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS во время выступления перед лидерами «Большой семерки» в начале мая. Сейчас в Киеве «нарастает фрустрация» из-за очередных задержек с поставкой оружия, рассказал один из источников Politico.