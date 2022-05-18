Польша подала новый иск к «Газпрому»
Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG подала новый иск к ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт», говорится в отчете компании.
PGNiG требует выплатить проценты по переплате в $1,5 млрд за поставки в 2014-2020 годах.
Отмечается, что 31 марта 2022 года компания направила «Газпрому» запрос о возбуждении арбитражного разбирательства по ее требованию о выплате процентов по переплате за газ. Сейчас PGNiG ожидает ответ «Газпрома». В 2020 году Стокгольмский арбитраж после обращения PGNiG постановил скорректировать формулу расчета цен на газ от «Газпрома». Новая формула напрямую связана с ценами на газ на западноевропейском рынке. Однако в конце 2020 года цены на хабах стали резко расти, поэтому решение суда индекс сыграло в пользу «Газпрома».