В России заявили об уничтожении почти 10 тысяч единиц военной техники Украины

«Всего с начала проведения «специальной военной операции» уничтожены 172 самолета, 125 вертолетов, 942 беспилотных летательных аппарата, 313 зенитных ракетных комплексов», - цитирует слова Конашенкова РИА Новости.

За время проведения «спецоперации уничтожены» почти 950 беспилотников, 172 самолёта и 125 вертолетов, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что также уничтожены 3158 танков и других боевых бронированных машин, 395 установок реактивных систем залпового огня, 1562 орудия полевой артиллерии и минометов, 3026 единиц специальной военной автомобильной техники.

Отметим, на сегодняшний день Минобороны России заявило об уничтожении в общей сложности 9 693 единиц военной техники Украины.