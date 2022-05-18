Россия обвинила США и Армению

Реализуется ряд успешных проектов в области борьбы с инфекционными болезнями, в результате чего обеспечен эффективный мониторинг санитарно-эпидемиологической ситуации, обмен информацией, проведение важных научных исследований, оказание технической и методической поддержки в совершенствовании лабораторной сети Армении и обучение профильных специалистов. Благодаря двусторонней кооперации в области борьбы с ВИЧ, Армения стала одной из первых стран, в которой ликвидирована передача ВИЧ от матери к ребенку. Совместные работы с использованием переданных Россией мобильных лабораторий позволили не допустить выход чумы и других опасных инфекций из природных очагов на армянской территории.

В то же время в контексте реализации указанного меморандума по биобезопасности у нас сохраняются вопросы в связи с поступающей информацией о взаимодействии Армении с США и их союзниками в биологической сфере, в т.ч. по линии военных ведомств. Минобороны США нацеливает финансируемый им центр им. Лугара в Грузии на активизацию совместных научных исследований в области микробиологии и эпидемиологии с Арменией и другими странами региона. Заслуживает также тщательного анализа и деятельность частных западных компаний, осуществляющих биологические исследования в Закавказском регионе в интересах Пентагона, и присутствие в Армении структур, участвовавших в биопроектах на Украине. США и их союзники не объясняют, чем они занимаются в Армении в непосредственной близости от российских границ. Данный фактор, разумеется, учитывается нами в контексте обеспечения биологической безопасности России», - говорится в сообщении диппредставительства.