Польша обещает защищать Швецию и Финляндию от нападений до их вступления в НАТО, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая на конференции Strategic Ark в четверг в Варшаве.

По мнению Моравецкого, «вступление в НАТО Финляндии и Швеции – это существенный сигнал усиления безопасности в Европе и серьезное поражение» России.

«Я бы хотел ясно заявить, что в случае нападения на Швецию или Финляндию в процессе их вступления в НАТО, Польша придет им на помощь», - цитирует Моравецкого РИА Новости.

Отметим, Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.