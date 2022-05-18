Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев эмоционально прокомментировал желание Швеции и Финляндии вступить в НАТО. По его словам, в случае возможного конфликта с Североатлантическим альянсом, который будет уже ядерным, этим странам грозит полное уничтожение.

«Шведы и финны должны понимать простую вещь: мы с ними будем в прямом боестолкновении только в одном случае – если у нас будет война с НАТО! А война с НАТО – она будет не с какими-то беспилотничками! Она будет ядерной! И нам все равно, сколько уничтожать натовских стран – 28 или 32. Они должны это понимать четко», - пояснил лидер партии «Родина» в эфире шоу «60 минут» на «России 1».