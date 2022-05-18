«Украина должна выстоять»: канцлер Германии призвал не допустить победы России в войне

«Помогать в обороне страны, подвергшейся жестокому нападению, в этом нет эскалации. Это вклад в отражение нападения и тем самым скорейшее прекращение насилия», - заявил Шольц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге в четверг, 19 мая, посвященным предстоящему чрезвычайному саммиту ЕС.

По словам главы немецкого правительства, он, как и остальные, испытывает обеспокоенность в связи с войной в Украине: «Всех нас объединяет общая цель - не позволить России победить в этой войне. Украина должна выстоять».

Одновременно Шольц отверг попытки России навязать Украине мир на своих условиях. «Никакого продиктованного мира не будет, потому что украинцы его не примут, и мы тоже», - заявил он, добавив, что только когда президент РФ Владимир Путин поймет, что он не сможет сломить Украину, «он будет готов серьезно вести переговоры о мире», а для этого важно укреплять обороноспособность Киева.

Шольц также указал, что его правительство поддерживает Украину, в том числе в сфере обороны – «обдуманно, взвешенно и в тесной координации на международном уровне».

Олаф Шольц поддержал идею создания Европейского фонда солидарности по восстановлению Украины. «Надеюсь, рано или поздно война закончится, и уже сейчас ясно одно: восстановление разрушенной инфраструктуры, оживление украинской экономики – все это будет стоить миллиарды», - заявил он. Поэтому, по его мнению, Брюссель уже сейчас должен начать подготовительную работу по созданию фонда солидарности на основании взносов ЕС и международных партнеров.

В своей речи Шольц затронул и тему возможного вступления Украины в Евросоюз и ответа на соответствующую заявку Киева, призвав не ожидать быстрых решений в этой связи. Он поддержал при этом президента Франции Эммануэля Макрона, считающего, что это «не вопрос нескольких месяцев или нескольких лет». Из соображений справедливости по отношению к другим кандидатам на вступление в ЕС не следует сокращать путь евроинтеграции, указал канцлер ФРГ. При этом Еврокомиссия, по всей вероятности, представит свою оценку по заявке Украины в конце июня, добавил он.