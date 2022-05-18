Иран хочет достроить мост в Азербайджан как можно скорее

Министр дорог и городского развития Ирана Ростам Гасеми заявил, что мост через реку Астарачай между Ираном и Азербайджаном будет сдан в эксплуатацию в течение ближайших шести месяцев. Об этом иранский министр заявил на встрече с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым в Тегеране.

По его словам, между официальными лицами двух стран обсуждалось строительство совместных мостов, которые соединяют Азербайджан с Нахчываном через территорию Ирана.