Ереван не обращался в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой отправить коллективные силы Организации для подавления оппозиционных акций протеста, заявил в беседе с журналистами секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

«Это полностью лживая информация. Хочу отметить, что премьер Пашинян во всех внутриполитических вопросах надеется исключительно на волю армянского народа. Даже во время серьезного кризиса, сложившегося после 9 ноября 2020 года», - сказал Григорян, добавив, что организаторы сегодняшних митингов уже месяц реализуют свое право на проведение акций, а контроль осуществляет полиция Армении, пишут армянские СМИ.

По словам секретаря Совбеза Армении, акции протеста оппозиции не получили широкой поддержки общества, и он видит развязку ситуации в поле исключительно внутриполитических институциональных методов.