Офис Зеленского: «Не предлагайте нам прекращение огня. Это невозможно»
«Не предлагайте нам прекращение огня – это невозможно без тотального вывода войск РФ. Украинское общество не интересует новый «Минск» и возвращение войны через несколько лет». Об этом заявил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк добавил, что пока Россия не будет готова полностью освободить наши земли, нашей переговорной платформой будет оружие, санкции и деньги.
Не пропонуйте нам припинення вогню — це неможливо без тотального виведення військ РФ. Українське суспільство не цікавить новий «Мінськ» і повернення війни через кілька років. Поки 🇷🇺 не готова повністю звільнити наші землі, наша переговорна платформа — зброя, санкції та гроші.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 19, 2022