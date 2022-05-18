Офис Зеленского: «Не предлагайте нам прекращение огня. Это невозможно»

«Не предлагайте нам прекращение огня – это невозможно без тотального вывода войск РФ. Украинское общество не интересует новый «Минск» и возвращение войны через несколько лет». Об этом заявил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк добавил, что пока Россия не будет готова полностью освободить наши земли, нашей переговорной платформой будет оружие, санкции и деньги.