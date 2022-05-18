Италия выдвинула в ООН мирный план по Украине
Италия предложила план урегулирования конфликта в Украине, состоящий из четырех этапов, сообщает газета la Repubblica.
Документ, составленный МИД при участии правительственного дворца Киджи, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
План предусматривает «прекращение огня и ликвидацию линии боевых столкновений» под наблюдением ООН, «чтобы способствовать окончательному прекращению боевых действий», отмечает издание. Второй пункт «дорожной карты» говорит о вступлении Украины в Евросоюз и ее нейтральном статусе с военной точки зрения: как следствие, без присоединения к НАТО. Вступление Украины в Евросоюз, как отмечается, должно пройти в краткие сроки, учитывая чрезвычайные обстоятельства, однако с принятием обязательств со стороны Киева.
Третьим пунктом плана является двустороннее соглашение между Украиной и Россией по оспариваемым территориям Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно признанным границам. Наконец, новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе должен обеспечить контроль за вооружениями, предотвращение конфликтов, в рамках которого ВС РФ будут отведены на позиции, которые они занимали до начала спецоперации.
С черновым вариантом итальянского документа ознакомлены представители стран «Большой семерки», сообщает издание.