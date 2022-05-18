Эрдоган: Турция скажет «нет» членству Швеции и Финляндии в НАТО
Турция проинформировала членов НАТО, что скажет «нет» членству Швеции и Финляндии и продолжит ту же линию, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.
«Мы не хотим совершать одну и ту же ошибку дважды. Поэтому будем продолжать нашу политику в этом отношении решительно. Мы сказали нашим партнерам, что скажем «нет» членству Швеции и Финляндии в НАТО. Будем продолжать наш путь в этом же направлении», - сказал Эрдоган в беседе с молодежью, слова из его выступления опубликованы на его странице в Twitter.