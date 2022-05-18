Стрельба в школе в Германии: есть раненый

Неизвестный открыл стрельбу в школе в городе Бремерхафен, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

По предварительным данным, один человек получил серьезные ранения. По некоторой информации, силы полиции на месте вызвала девочка, которая услышала звуки стрельбы, пока находилась в туалете. Ученики спешно забаррикадировались в классных комнатах.

Обстоятельства произошедшего выясняются. РБК добавляет, что стрелков могло быть двое. Один скрылся, а второго задержали.