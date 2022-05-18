Эрдоган рассказал, почему Турция не может отказаться от отношений с Россией

Турция не может отказаться от отношений с Россией, от российского газа, это стратегический вопрос, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с молодежью, его выступление опубликовано в его Twitter.

"У нас есть связи с обеими сторонами (Россия и Украина – ред.). С Россией у нас проект АЭС "Аккую". В следующем году мы завершим этот проект, откроем его. Это для нас очень серьезный источник. Мы получаем 50% потребляемого нами газа из России. Это для нас стратегический вопрос, стратегические отношения. Мы не можем отказаться от них, разорвать их", - цитирует Эрдогана РИА Новости.