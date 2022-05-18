В Армении ответили на обвинения России

«Армянские биолаборатории действуют согласно законодательству и в интересах республики, в них работают только граждане Армении». Об этом в четверг на брифинге заявил секретарь Совбеза страны Армен Григорян.

По его словам, вопросы биологической безопасности всегда были в центре внимания советов безопасности Армении и России, Ереван и Москва тесно сотрудничают в этом направлении.

«На все вопросы, поднятые нашими российскими партнерами, даны исчерпывающие ответы. Между Арменией и Россией есть меморандум о биобезопасности, этот документ также регулирует наше сотрудничество», - добавил он.

Напомним, что ранее посольство России в Армении заявило, что в республике «присутствуют структуры, участвовавшие в биопроектах в Украине». Согласно заявлению российского диппредставительства, в контексте реализации меморандума по биобезопасности сохраняются вопросы в связи с поступающей информацией о взаимодействии Армении и США в биологической сфере, в том числе по линии военных ведомств.