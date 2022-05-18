Эрдоган не собирается разрывать отношений ни с Путиным, ни с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него нет намерений разрывать отношения ни с президентом России Владимиром Путиным, ни с президентом Украины Владимиром Зеленским и он продолжает «телефонную дипломатию» с обеими сторонами. Об этом он заявил в беседе с молодежью, его выступление опубликовано в его Twitter.

«У меня нет намерений разрывать отношения ни с уважаемым господином Путиным, ни с уважаемым господином Зеленским. Продолжаю телефонную дипломатию как с Путиным, так и с Зеленским. Отправил своего спецпредставителя и в Москву, и в Киев. Мы продолжим нашу политику, новая мировая война никому не выгодна», - цитирует Эрдогана РИА Новости.