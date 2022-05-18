Великобритания заморозила активы российских авиакомпаний
Великобритания ввела финансовые санкции против авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии», сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.
Согласно информации, санкции предполагают заморозку активов. Основанием для ввода ограничений в МИД Британии назвали то, что эти крупнейшие российские авиакомпании «получают выгоду и поддерживают правительство» России ведением бизнеса в стратегически важном секторе.