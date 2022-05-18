В Баку для журналистов организовали тренинги по правовой грамотности

Выступая на мероприятии, Айнур Сабитова, начальник отдела по правам человека и связям с общественностью Министерства юстиции, отметила, что знания, полученные в ходе тренинга, положительно скажутся на повседневной работе журналистов.

Натиг Мамедли, заведующий отделом по работе с медиасубъектами и журналистами Агентства развития медиа, сказал, что работа журналистов с судебными органами является одним из факторов, напрямую влияющих на международный имидж Азербайджана.

По его словам, в прошлом году в мероприятиях приняли участие около 600 журналистов. «Как Агентство развития медиа в этом году мы проведем тренинги для около 800 журналистов. Ни одна структура не должна создавать препятствий для получения журналистами информации. Слухи появляются, когда государственный орган своевременно не предоставляет информации представителю СМИ. Слухи развеиваются, но оставляют следы. Стороной, получающей информацию, является общество. Источник информации должен быть точным, чтобы общество могло в него поверить. Журналист должен понимать свою ответственность. Подготовленный материал способен показать реалии Азербайджана как отечественной аудитории, так и за рубежом. Думаю, в будущем такие программы будут полезны для журналистов, работающих во всех сферах, в том числе в правовой», - сказал Мамедли.