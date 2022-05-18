Лукашенко рассказал, когда Беларусь создаст свои «Искандеры»
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает к концу 2022 года при содействии России разработать в стране ракету типа «Искандер», передает Telegram-канал «Пул Первого».
«С Путиным обсуждали проблему ракетостроения. Помогут нам довести до ума новые ракеты, которые мы создаем. Мы значительно продвинулись, но с россиянами быстрее создадим нормальную ракету – компетенций у них побольше. Мы и сами ее сделаем, но для этого надо будет больше года. А если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем, то мы к концу этого года получим ракету типа «Искандер», - цитирует Лукашенко РИА Новости.