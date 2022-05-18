Командиров «Азова» объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск командиров украинского полка «Азов» Сергея Величко и Константина Немичева, следует из базы данных российского ведомства. В ней говорится, что Величко и Немичев разыскиваются по уголовной статье.

Величко под позывным «Чили» участвовал в боях на востоке Украины в 2014-2015 годах, после чего занимался общественными проектами в Харькове. Немичев – сержант Нацгвардии, председатель харьковской областной организации политической партии «Национальный корпус», напоминает РБК.

Согласно данным базы МВД РФ, Величко родился в 1994 году, Немичев в 1996 году, оба уроженцы Харьковской области.

16 мая Минобороны РФ сообщило, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе началась сдача в плен украинских военных и бойцов «Азова». Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что украинские военные нужны Киеву живыми, работа по их возвращению на подконтрольную территорию ведется.