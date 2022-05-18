Российские силовики задержали одного из лидеров батальона «Айдар»

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону сегодня, 19 мая, будет рассматривать ходатайство следователя об аресте Дениса Мурыги, которого подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании. Об этом сообщил представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.

«В Ленинский районный суд Ростова-на-Дону поступило ходатайство старшего следователя следственного отделения УФСБ по Ростовской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурыга Дениса, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК РФ», — говорится в сообщении.

Официальная фабула пока не раскрывается. Сообщается, что Мурыга — заместитель командира одного из подразделений украинского батальона «Айдар».