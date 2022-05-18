В Украине арестовали активы России и Беларуси на сумму свыше $1 млрд

Российские и белорусские активы на общую сумму более $1 млрд арестованы в Украине. Об этом в четверг сообщило издание «Вести» со ссылкой на директора Бюро экономической безопасности Украины Вадима Мельника.

«В первую очередь, эти активы не должны работать на страну-агрессора. Во-вторых, они должны принадлежать Украине и приносить пользу нашему государству», - заявил Мельник, добавив, что наложение ареста на российские и белорусские активы было обеспечено экономическим бюро.

По его словам, речь идет, в частности, о 100% корпоративных прав и активов горно-обогатительного комбината, который осуществлял добычу титаносодержащего сырья, 17 800 вагонах стоимостью около $507,7 млн. Также арестованы спецтехника на сумму около $7,4 млн и активы одного из финансовых учреждений на $419,7 млн.