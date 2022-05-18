Миротворцев ОДКБ могут ввести в Таджикистан
Если Таджикистан докажет, что ситуацию в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) дестабилизируют внешние террористы, то он может попросить помощи ОДКБ, заявил изданию «Вечерний Бишкек» эксперт по безопасности экс-зампредседателя ГКНБ Кыргызстана Артур Медетбеков, передает Tengrinews.kz.
Медетбеков отметил, что Казахстан стал примером в подобной ситуации для всех членов ОДКБ.
«Из Горно-Бадахшанской автономной области несколько последних дней поступали сообщения о массовых акциях протеста. Поэтому не исключено, что ОДКБ может быть использована для сохранения режима Эмомали Рахмона в Таджикистане. Главный вопрос: действительно ли это террористы или же так называют свой народ для защиты своей власти? При этом не исключено, что среди гражданских могут находиться наркогруппы, имеющие связь с экстремистами и террористами из Афганистана. Поэтому сейчас все зависит от того, насколько оперативно сработают власти Таджикистана. В этом ключе введение войск ОДКБ на территорию Таджикистана исключить нельзя», - сказал эксперт.
Ранее в среду МВД Таджикистана сообщило о начале антитеррористической операции против организованной преступной группы, перекрывшей автомобильную дорогу Душанбе – Кульма, связывающую Горно-Бадахшанскую автономную область с Китаем.
Напомним, несколько дней назад в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана жители вышли на акцию протеста, потребовав отставки главы области и мэра города Хорог, снятия всех блокпостов в областном центре и прекращения преследования жителей Бадахшана. После того как власти Горно-Бадахшанской автономной области отказались рассмотреть вопрос об отставке главы региона и мэра Хорога, называя требования митингующих незаконными, в понедельник, 16 мая, большая группа местной молодежи направилась в сторону областной администрации. В ответ сотрудники правоохранительных органов Таджикистана применили резиновые пули и слезоточивый газ. Во время разгона сотрудниками правоохранительных органов шествия жителей Хорога погиб 30-летний местный житель. МВД Таджикистана подтвердило, что «во время операции были использованы специальные средства для разгона демонстрации». По данным правоохранительного ведомства, в отношении организаторов инцидента прокуратурой ГБАО возбуждено уголовное дело.