Миротворцев ОДКБ могут ввести в Таджикистан

Если Таджикистан докажет, что ситуацию в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) дестабилизируют внешние террористы, то он может попросить помощи ОДКБ, заявил изданию «Вечерний Бишкек» эксперт по безопасности экс-зампредседателя ГКНБ Кыргызстана Артур Медетбеков, передает Tengrinews.kz.

Медетбеков отметил, что Казахстан стал примером в подобной ситуации для всех членов ОДКБ.

«Из Горно-Бадахшанской автономной области несколько последних дней поступали сообщения о массовых акциях протеста. Поэтому не исключено, что ОДКБ может быть использована для сохранения режима Эмомали Рахмона в Таджикистане. Главный вопрос: действительно ли это террористы или же так называют свой народ для защиты своей власти? При этом не исключено, что среди гражданских могут находиться наркогруппы, имеющие связь с экстремистами и террористами из Афганистана. Поэтому сейчас все зависит от того, насколько оперативно сработают власти Таджикистана. В этом ключе введение войск ОДКБ на территорию Таджикистана исключить нельзя», - сказал эксперт.